POL-OG: Haslach - Auffahrunfall mit mehreren Autos

Lahr (ots) - Ein als vermisst gemeldestes Kind konnte am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr durch den kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Lahr in der Innenstadt festgestellt werden. Die Rückführung des 12-jährigen Mädchens in eine Kinder- und Jugendeinrichtung sollte durch die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr erfolgen. Das Kind zeigte sich hierüber jedoch nicht begeistert und setzte sich massiv zur Wehr. ...

