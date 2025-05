POL-OG: Willstätt - Unfall mit Radfahrerin

Gaggenau (ots) - Ein brennender Papiercontainer im Bereich eines Supermarktes in der Rindeschwenderstraße sorgte am Mittwochmittag für einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll kurz vor 14:30 Uhr das darin befindliche Papier aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein. Durch das schnelle und professionelle Vorgehen der Feuerwehr konnte der qualmende Container schnell gelöscht werden. Weder am Container noch am angrenzenden Gebäude ...

mehr