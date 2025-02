LPI-J: Bushaltestelle zerstört

Apolda (ots) - In der Niemöllerstraße in Apolda wurde gestern Nacht ein Motorrad (BMW GS320 - weiß) gestohlen. Gegen 22:30 Uhr hatte der 49-jährige Besitzer sein, mit einer Plane abgedecktes Motorrad noch gesehen. Am nächsten Morgen, gegen 06:20 Uhr musste der Mann leider feststellen, dass es gestohlen wurde. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: ...

