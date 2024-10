Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei ermittelt nach Zugentgleisung in Namborn

Namborn (ots)

Am heutigen Abend gegen 18:00 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Karlsruhe die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken über einen entgleisten Regionalexpress (RE) auf freier Strecke in Namborn. Die RE 3 mit Fahrtrichtung von Saarbrücken Hauptbahnhof nach Frankfurt Main Hauptbahnhof entgleiste aufgrund von abrutschenden Erdmassen und Geröll, die sich von einem in Gleisnähe befindlichen Hang lösten.

Die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und wird von der saarländischen Polizei und Rettungskräften bei den nun anstehenden Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen unterstützt.

Im verunglückten Zug reisten über 100 Fahrgäste, von denen laut aktuellen Erkenntnissen keine Verletzungen davontrugen. Der Triebfahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden.

Die Bahnstrecke ist bis auf weiteres gesperrt. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die bundespolizeilichen Maßnahmen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell