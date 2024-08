Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Nettersheim-Marmagen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (22. August) wurden in der Nettersheimer Straße in Nettersheim-Marmagen durch ein Bauunternehmen Glasfaserkabel verlegt. Hierbei wurde gegen 9 Uhr eine Gasleitung von einem Bauarbeiter beschädigt. An dem Rohr entstand ein circa vier Zentimeter großes Loch. Anwohner nahmen daraufhin einen starken Gasgeruch wahr. Ein Mitarbeiter von einem Energieversorger führte vor Ort eine Gasmessung durch. In einem Einfamilienhaus in der Kölner Straße sowie in einem Einfamilienhaus in der Nettersheimer Straße wurden erhöhte Gaswerte gemessen. Beide Wohnhäuser wurden im Anschluss durchgelüftet. Die Gasleitung konnte noch vor Ort repariert werden. Es wurden keine Personen verletzt. Der Schaden an der Leitung beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Euro-Bereich. Es wurde eine Anzeige bezüglich einer Sachbeschädigung gefertigt.

