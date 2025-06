Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Rollstuhlfahrer schwer verletzt Kollision mit Auto

Greven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Grünen Weg ist ein Rollstuhlfahrer schwer verletzt worden. Der 26-Jährige aus Greven stieg am Montagnachmittag (09.06.25) gegen 17.40 Uhr aus einem Linienbus aus, der an einer Bushaltestelle auf Höhe Grüner Weg 24 hielt. Er wollte dann ersten Erkenntnissen zufolge hinter dem Bus die Straße überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 19-Jähriger aus Greven mit seinem Audi A4 auf dem Grünen Weg in Richtung B481. Es kam zur Kollision. Der Rollstuhlfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 2000 Euro.

