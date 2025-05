Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Beschädigte Dachkonstruktion - THW unterstützt Feuerwehr und führt Sicherungsmaßnahmen durch

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Lindenstraße im Ortsteil Buer meldete am 11.05.2025 um ca. 16:20 Uhr die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses, dass die tragende Dachkonstruktion Beschädigungen aufweise, die vom Dachboden aus zu erkennen seien. Vor Ort konnte die Feuerwehr sichtbare Schadensmerkmale im Bereich einer Gaube feststellen. Die Schadensmerkmale waren lokal begrenzt. Für die weitere Beurteilung wurden technische Berater Bau des THW hinzugezogen. Das THW konnte eine Schadensausbreitung auf das Wohngebäude ausschließen, so dass das Gebäude weiterhin bewohnbar ist. In Abstimmung zwischen Feuerwehr und THW wurden Sicherungsmaßnahmen im Bereich der beschädigten Dachkonstruktion durchgeführt. Die Feuerwehr und das THW waren mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort

