FW-GE: Wohnungsbrand in Gelsenkirchen fordert eine Tote

Bei einem Wohnungsbrand in Gelsenkirchen Erle kam heute eine Person ums Leben. Um kurz nach 7 Uhr lief der Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. Kurze Zeit später war dreißig Einsatzkräfte der Feuerwachen Buer, Altstadt und Hassel an der Einsatzstelle. Trotz der sofort eingeleiteten Menschen Rettung konnte die Wohnungsinhaberin nur noch tot aus ihrer Wohnung geborgen werden. Eine weitere Bewohnerin war dem Brandrauch ausgesetzt und wurde mit einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Alle Wohnungen des Gebäudes wurden kontrolliert und das Gebäude mit Hochdrucklüftern belüftet. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Die Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

