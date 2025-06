POL-ST: Westerkappeln, Körperverletzung bei Schützenfest, Zeugenaufruf

Lotte, Rheine (ots) - In den vergangenen Tagen sind mehrere Autos aufgebrochen worden. In Lotte am Strohteweg, zwischen Hofbreede und Buchenweg, schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (06.06.25), 22.00 Uhr, und Samstag (07.06.25), 13.30 Uhr, die Seitenscheibe eines Ford Transits ein. Aus dem Fahrzeug stahlen sie mehrere Werkzeugkoffer. In Rheine wurde am ...

mehr