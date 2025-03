Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Bike Fahrer mit schweren Unfallfolgen

Gießen (ots)

Breitscheid: Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike Fahrer kam es am Dienstag, 04.03.2025, gg. 17.36 Uhr. Gem. dem derzeit bekannten Sachverhalt befuhren ein 80-jähriger E-Bike Fahrer aus Breitscheid und ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitscheid hintereinander die Landesstraße 3042 von Herborn-Uckersdorf kommend in Fahrtrichtung Breitscheid-Medenbach. Im Bereich der Unfallstelle setzte der Pkw-Fahrer zum Überholen des Radfahrers an. Hier kam es aus gegenwärtig nicht bekannten Gründen mutmaßlich zu einem Kontakt zwischen der rechten Pkw-Seite und dem E-Bike Fahrer. Der Radfahrer verlor die Kontrolle über sein E-Bike und landete jenseits der Leitplanke der Gegenfahrbahn im Graben. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Die Landstraße L 3042 musste für ca. 1 1/2 Stunden voll gesperrt werden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste inklusive eines Rettungshubschraubers, sowie der Polizei waren im Einsatz. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Dillenburg (Tel. 02771-9070) zu melden.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell