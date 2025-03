Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Verkehrsunfall (Alleinunfall) mit hohem Sachschaden und entsprechender Verkehrsbeeinträchtigung auf der A 5

Gießen (ots)

Reiskirchen: Am frühen Sonntag, 02.03.2025, gg. 04.37 Uhr wurde durch Zeugen ein Sattelzug mit Auflieger (Tankfahrzeug) im Straßengraben liegend gemeldet. Der Tanklaster für Lebensmittel lag demnach im Bereich der Autobahn 5 zwischen dem Autobahndreieck Reiskirchen und der Tankraststätte Reinhardshein auf der rechten Fahrzeugseite im rechten Straßengraben. Der 50-jährige griechische Lkw-Fahrer konnte selbständig aus dem verunfallten Fahrzeug aussteigen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Geladen hatte der Tanklaster ca. 24.000 Liter Pfirsichsaft, welcher teilweise bereits ausgelaufen war. Zunächst musste nur die äußerst rechte Fahrzspur, in der folge die rechte und die mittlere Fahrspur zeitweise gesperrt werden. Der restliche Pfirsichsaft wurde u.a. durch einen Pumpwagen abgepumpt. Die Aufräumarbeiten dauern noch weiter bsi ca. 18.00 Uhr an. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000,-EUR geschätzt. Der Fahrer der Zugmaschine wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

