Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Gießen (ots)

Reiskirchen: Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind kam es am Dienstag, 04.03.2025, gg. 15.36 Uhr. Ein 33-Jähriger aus Buseck befuhr mit seinem Pkw die Ortsdurchfahrt von Reiskirchen OT Bersrod in Fahrtrichtung Beuern. In entgegengesetzter Fahrtrichtung hielt ein Linienbus an einer Bushaltestelle in der Talstraße. An der Haltestelle stieg ein 8-jähriges Mädchen aus Reiskirchen aus. Das Mädchen überquerte anschließend direkt hinter dem Bus die Fahrbahn. Hier wurde es von dem Pkw des 33-Jährigen frontal erfasst und im weiteren Verlauf wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Das Kind wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 4.000,-EUR. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Die Ortsdurchfahrt Bersrod war für die Dauer von ca. 2 1/2 Stunden voll gesperrt. Die direkten Zeugen des Unfallgeschehens wurden durch verständigte Notfallseelsorger betreut. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste, inkl. eines Rettungshubschraubers, sowie der Polizei waren im Einsatz. Sollten noch unbekannte Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizeistation in Grünberg (Tel. 06401-91430) zu melden.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell