Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Wohnhaus, Schubladen und Schränke durchsucht

Lengerich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.06.25) zwischen 15.40 Uhr und 17.00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Diersmanns Weg, Höhe Nelkenweg, eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen sie die Terassentür auf. Außerdem hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Im Haus durchwühlten die Täter zahlreiche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

