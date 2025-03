Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Weltverbrauchertag am 15. März 2025 Landshuter Zöllner leisten wichtigen Beitrag zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger

Eines der grundlegendsten Verbraucherrechte ist das Recht auf Sicherheit. Die Überwachung des internationalen Warenverkehrs nach oder aus Deutschland trägt hierzu erheblich bei und findet nicht nur an der Grenze, sondern auch an den Zollämtern im Binnenland statt. Stellt der ZOLL dabei bedenkliche Waren fest, werden diese der jeweiligen Fachbehörde zur Prüfung übergeben. Wenn die Waren nicht gesetzeskonform oder sogar gefährlich sind, werden sie aus dem Verkehr gezogen, um die Bürger und Bürgerinnen vor Schaden zu bewahren. Zu Unrecht verwendete Prüfsiegel, unsicheres Kinderspielzeug oder nicht zugelassene Arzneimittel sind nur einige Beispiele, warum der ZOLL bei den Kontrollen genau hinschaut und eng mit den Fachbehörden zusammenarbeitet. Immer wieder werden durch die Zollämter des Hauptzollamts Landshut erhebliche Mengen einer illegalen Honigpaste mit dem potenzsteigernden Wirkstoff "Sildenafil" sichergestellt. Zuletzt zogen die Beamten des Zollamts Suben-Autobahn 2.520 Beutel "Lotus Premium Honey" aus der Türkei aus dem Verkehr. Untersuchungen ergaben, dass es sich aufgrund des zugesetzten Sildenafils um ein nicht zugelassenes Arzneimittel handelt. "Besonders gefährlich ist, dass das Sildenafil nicht auf der Verpackung deklariert wurde. Verbraucher können daher nicht erkennen, dass sie ein potentes Medikament zu sich nehmen - mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen. Insbesondere in Kombination mit bestimmten Medikamenten kann Sildenafil zu gefährlichen Wechselwirkungen führen. Zudem können schwere Nebenwirkungen auftreten, die auch die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen können." so Elvira-Enders-Beetschen, Pressesprecherin des Hauptzollamts Landshut. Da für das Arzneimittel keine Zulassung in Deutschland vorliegt, ist der Import illegal. Gegen die Verantwortlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Zoll warnt Verbraucher ausdrücklich vor dem Kauf und Konsum nicht zugelassener Potenz- bzw. Arzneimittel aus unsicheren Quellen, da diese ein hohes gesundheitliches Risiko darstellen können.

