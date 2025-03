Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Zigarettenschmuggel verhindert Landshuter Zöllner spüren doppelten Boden auf

Anfang des Monats zogen die Zöllner und Zöllnerinnen der Kontrolleinheit Verkehrswege Passau des Hauptzollamts Landshut auf der BAB 3 einen PKW mit osteuropäischer Zulassung für eine Intensivkontrolle aus dem fließenden Verkehr. Der Fahrer gab auf Befragen an drei Stangen Zigaretten dabeizuhaben.

Während der Kontrolle entdeckten die Beamten eine Unregelmäßigkeit beim mitgeführten PKW-Anhänger. Es war ein doppelter Boden eingebaut worden. Der 58-jährige Fahrer gab nun auf Nachfrage an, dass sich 35 Stangen Zigaretten darin befänden. 41 Stangen und somit 8.200 Zigaretten mit bulgarischen Steuerzeichen kamen tatsächlich in dem Versteck zum Vorschein.

Bei der Kontrolle eines osteuropäischen LKWs mit Anhänger wurden die Beamten gleich in der Fahrerkabine fündig. In verschiedenen Reisetaschen, Koffern und eingewickelt in einem T-Shirt fanden die Zöllner 12.180 Zigaretten. Der 49-jährige Fahrer hatte zuvor noch die Frage nach mitgeführten steuerpflichtigen Waren verneint.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet und die Zigaretten sichergestellt.

Der Steuerschaden der beiden Fälle beläuft sich auf 4.188 EUR.

Haben wir Ihr Interesse an der Arbeit des Zolls geweckt?

Zollinfotage - Ausbildung des Hauptzollamt Landshut finden statt am 26. April 2025 an der Dienststelle Sonnenring 14 in Altdorf und am 10. Mai 2025 an der Dienststelle Spitalhofstraße 67 in Passau. Anmeldung ist hierfür möglich unter: zollinfotag.hza-landshut@zoll.bund.de.

