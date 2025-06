Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Altkleidercontainer in Brand, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Busbahnhof im Emsweg haben unbekannte Täter einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. In der Nacht zu Freitag (13.06.25) stellte ein Zeuge gegen 03.15 Uhr den Brand fest - und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Altkleidercontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Container und die Kleidung wurden vollständig zerstört. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

