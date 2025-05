Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0989 - Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

Die Polizei nahm am Mittwochabend (28.05.2025) einen 29-jährigen Tatverdächtigen aus dem sozialen Umfeld der Frau fest. Bei dem 29-Jährigen handelt es sich um einen der drei Männern, welche die Polizei kurz nach der Tat vorläufig festnahm, aber zwischenzeitlich wieder entlassen musste (Pressemeldung Nr. 942 vom 21.05.2025). Durch die umfangreichen Ermittlungen ließ sich der Tatverdacht gegen den 29-Jährigen nun erhärten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nicht um den leiblichen Vater der Kinder der 30-Jährigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg am gestrigen Donnerstag Haftbefehl wegen Mordes gegen den 29-Jährigen und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen und Absuchen fand die Polizei im Laufe der Woche auch eine Schusswaffe. Die Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei ermittelt weiterhin zu den Hintergründen der Tat und ob die aufgefundene Schusswaffe in Verbindung zur Tat steht.

Bereits am 20.05.2025 berichteten wir folgendes:

Haunstetten - Am gestrigen Montag (19.05.2025) kam es zu einem Tötungsdelikt in Augsburg. Eine 30-jährige Frau kam dabei ums Leben. Gegen Mitternacht verständigte eine Angehörige den Notruf. Die 30-Jährige verstarb noch vor Ort aufgrund ihrer Verletzungen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg zum möglichen Täter sowie den Hintergründen laufen aktuell. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Bereits am 21.05.2025 berichteten in Pressemeldung Nr. 942 wir folgendes:

Die Ermittlungen zu Hintergründen der Tat und nach dem Täter laufen auf Hochtouren. Die Kriminalpolizei Augsburg hat hierzu eine etwa 20-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet. Bislang steht fest, dass die Frau in ihrer Wohnung in der Martinistraße durch Schüsse getötet wurde. Die Polizei hat bereits am gestrigen Dienstag drei Männer aus dem sozialen Umfeld der 30-Jährigen vorläufig festgenommen. Die Männer wurden zwischenzeitlich wieder entlassen. Zudem wurde der Bereich um den Tatort durch zahlreiche Einsatzkräfte nach möglichen Spuren abgesucht und Zeugen vernommen. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag (19./20.05.2025) entsprechende Beobachtungen im Bereich der Martinistraße gemacht haben, sich unter Tel. 0821/323-3821 zu melden. Insbesondere sind für die Ermittler auffällige Personen oder Fahrzeuge vor und nach der Tat relevant.

