Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Schwerer Verkehrsunfall in Landersum

Steinfurt (ots)

Motorradfahrerin schwer verletzt mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Am Dienstag (17.05.) um 15:28 Uhr ist die Polizei per Notruf über einen schweren Verkehrsunfall in Landersum auf der Salzbergener Straße (K60) in Kenntnis gesetzt worden. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 43-jähriger Neuenkirchener mit seinem Radlader einen Wirtschaftsweg aus Richtung Rheine in Richtung Offlum. Er beabsichtigte die Salzbergener Straße in Höhe der Hausnummer 1 zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 20 Jahre alte Neuenkirchenerin mit ihrem Motorrad die Salzbergener Straße in Richtung Neuenkirchen. Der Fahrer des Radladers übersah die Motorradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 20-Jährige wurde schwer verletzt mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Radladers blieb unverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizei Steinfurt wurde vor Ort eingesetzt. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell