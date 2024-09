Unterkirnach (ots) - Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer zwischen Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, und Mittwochabend, gegen 19 Uhr, in einer Tiefgarage in der Straße "Am Wald" ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte den dort abgestellten grauen Jaguar an ...

