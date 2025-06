Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand eines Altpapierstapels, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am frühen Freitagmorgen (20.06.) ist die Polizei gegen 02.50 Uhr über einen Brand an Straße An der Martinischule informiert worden. Dort brannte an der Bushaltestelle Martinischule ein größerer Altpapierstapel, der sich in der Nähe einer Gebäudewand befand, in der sich mehrere Schaufenster befinden. Durch die Hitze sprang das Glas dieser Schaufenster. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell