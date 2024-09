Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß mit Motorrad - eine Person verletzt

Wingerode (ots)

In der Hauptstraße kollidierten am Sonntag, gegen 15.40 Uhr, ein Motorrad und ein Pkw. Das Auto beabsichtigte von einem Parkplatz auf die Hauptstraße aufzufahren. Der Fahrzeugführer übersah hierbei den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer, der dem Pkw nicht mehr ausweichen konnte. In Folge der Kollision verletzte sich der Motorradfahrer leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

