Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Nordwalde (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag (15.06.), 08.00 Uhr bis Mittwoch (18.06.), 18.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Uhlenhorst eingestiegen. Die Täter öffneten nach ersten Erkenntnissen zunächst gewaltsam eine Tür, die zum Garten des Hauses führt. Anschließend hebelten sie die Terassentür des Hauses auf und gelangten so hinein. Die Unbekannten durchwühlten diverse Räume. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell