POL-OB: Zahlreiche Einsatzmittel an Sportanlage im Einsatz

Oberhausen (ots) - Gestern (25.03.), gegen 15 Uhr, hatte es ein Autofahrer besonders eilig. Der Oberhausener war in der Elpenbachstraße in Fahrtrichtung Schwarzwaldstraße mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h unterwegs. Erlaubt sind hier 30 km/h. Zudem befand sich direkt hinter der Messstelle ein Fußgängerüberweg - das hätte also auch für andere Straßenverkehrsteilnehmer gefährlich werden können. Den Autofahrer ...

mehr