POL-OB: Mit mehr als 60 km/h in der 30er Zone

Oberhausen (ots) - Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Mit 64 km/h netto statt der erlaubten 30 km/h wurde am Montagnachmittag (24.03.) um 17:16 Uhr ein Honda auf der Von-Trotha-Straße in Höhe der Christoph-Schlingensief-Schule in Fahrtrichtung Westrampe gemessen. Für den Fahrer bedeutet das: 260,00 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Insgesamt wurden bei der Kontrolle des ...

mehr