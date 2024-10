Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Mindestens ein Verletzter und viel Blechschaden

Kaiserslautern (ots)

Auf der Kreuzung Mainzer Straße / Hertelsbrunnenring / Donnersbergstraße hat es am Mittwochnachmittag heftig gekracht, mindestens eine Person wurde bei dem Unfall verletzt. Kurz vor 15 Uhr wollte eine Autofahrerin aus der Donnersbergstraße stadteinwärts in die Mainzer Straße abbiegen. Die 45-Jährige beachtete beim Linksabbiegen allerdings nicht die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw-Führers. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls mit dem VW des 34-Jährigen wurde der Hyundai der Linksabbiegerin gegen eine Fußgängerinsel geschoben und beschädigte dort ein Verkehrsschild. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass an beiden Autos ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Er wird auf mindestens 34.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der 34-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sanitäter kümmerten sich um den Mann. Die Unfallverursacherin wurde von den Helfern vorsorglich ebenfalls ins Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr. |erf

