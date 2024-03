Polizei Münster

POL-MS: Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" - Unbekannte erbeuten 15.000 Euro

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben am Freitag (22.03.) einen 77-jährigen Münsteraner mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" um Bargeld im Wert von 15.000 Euro betrogen.

Der Münsteraner gab an, gegen Nachmittag einen Anruf von einem Mann erhalten zu haben, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er behauptete, im Rahmen von Ermittlungen gegen eine Räuberbande eine hohe Geldsumme von dem 77-Jährigen zu benötigen. Im Laufe des Gespräches konstruierten die Betrüger eine komplexe Geschichte und leiteten den Senior mehrmals zwischen ihren Telefonen hin und her. Zur vermeintlichen Verifizierung des Anrufers solle der Senior während des laufenden Telefonats außerdem die 110 in sein Telefon eingeben. Daraufhin meldete sich eine weitere Betrügerin, die behauptete, dass sie von der Leitstelle sei und bestätigen könne, dass der Unbekannte Polizist sei. Der Senior folgte schließlich den Anweisungen des Anrufers, hob 15.000 Euro von seiner Bank ab und platzierte sie in einem Umschlag vor seiner Haustür. Kurz nach halb sieben erschien einer der Betrüger an der Adresse des Münsteraners am Franz-Marc-Weg und entfernte sich mit dem Geld.

Der 77-Jährige beschreibt den Abholer als circa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der einen schwarzen Kapuzenpullover trug.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Betrügern machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Nummern erhalten. Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen! Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Wertsachen und Geld an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Beenden Sie das Telefonat, bevor Sie selbst über die 110 die Polizei alarmieren.

