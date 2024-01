Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Häusliche Gewalt - Aggressor weggewiesen - Gewahrsam ++ Lüchow - PKW geriet in Brand - Sachschaden am Straßenbelag ++ Uelzen - Zwei Jacken entwendet - Täter mit Fahrrad unterwegs ++

Lüneburg

Lüneburg - Häusliche Gewalt - Aggressor weggewiesen - Widerstand - Gewahrsam

Am 24.01.2024 gegen 13:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Hotel. Dabei bedrohte ein Mann seiner Ehefrau und schlug das Hotelpersonal. Bei Eintreffen der Polizeibeamten verhielt er sich weiterhin aggressiv und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde in Gewahrsam genommen und erhielt eine Wegweisung.

Lüneburg - Roller entwendet

Am Abend des 24.01.2024 entwendete ein derzeit unbekannter Täter einen in der Julius-Leber-Straße abgestellten Roller der Marke "Taizhou Zhongneng". Der Roller im Wert von wenigen hundert Euro stand ungesichert vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Täter versucht mehrere Türen aufzuhebeln

In der Nacht zum 25.01.2024 gelang ein derzeit unbekannter Täter durch eine geschlossene Hauseingangstür in ein Mehrfamilienhaus im Wilschenbrucher Weg. Dort versuchte er mehrere Türen aufzuhebeln. Ein Eindringen in die dortigen Räumlichkeiten fand nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht statt. Der Sachschaden beträgt wenige hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Unfall bei Parkvorgang - Verursacher entfernt sich

Im Verlaufe des 24.01.2024 touchierte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug einen in der Roland-Brandin-Straße geparkten VW-Polo. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand der der Zusammenstoß bei einem Parkvorgang. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Trebel OT. Marleben - Einbruch in Wohnhaus - Umhängetasche entwendet

In der Nacht zum 25.01.2024 kam es in der Ortschaft Marleben zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Dabei verschaffte sich der Täter auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort wurde eine Umhängetasche mit Dokumenten, Zahlungskarten und Bargeld entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die derzeit unbekannten Täter eingeleitet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - PKW geriet in Brand - Sachschaden am Straßenbelag

Gegen 07:30 Uhr geriet am 25.01.2024 ein PKW-Peugeot auf der Lüchower Umgehungsstraße (Bundesstraße 493) in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, wodurch auch der Straßenbelag beschädigt wurde. Die Brandursache und Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Uelzen

Uelzen - Zwei Jacken entwendet - Täter mit Fahrrad unterwegs

Ein derzeit unbekannter, männlicher Täter befuhr am 24.01.2024 gegen 10:30 Uhr die Veerßer Straße mit seinem Fahrrad. Dort entwendete er beim Vorbeifahren zwei Jacken von einem Kleiderständer eines Geschäftes. Anschließend fuhr er mit seinem Fahrrad in Richtung St.-Marien-Kirche. Der Wert der Jacken liegt bei etwas unter 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

