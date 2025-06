POL-ST: Ochtrup, Kollision zwischen Radfahrer und Auto, Rettungshubschrauber im Einsatz

Greven (ots) - Am frühen Freitagmorgen (20.06.) ist die Polizei gegen 02.50 Uhr über einen Brand an Straße An der Martinischule informiert worden. Dort brannte an der Bushaltestelle Martinischule ein größerer Altpapierstapel, der sich in der Nähe einer Gebäudewand befand, in der sich mehrere Schaufenster befinden. Durch die Hitze sprang das Glas dieser Schaufenster. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die ...

mehr