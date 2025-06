Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Motorradfahrer und Auto kollidieren, Ochtruper schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Man aus Ochtrup fuhr am Samstagabend (21.06.) gegen kurz nach 22.00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Ochtruper Straße aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Carl-Benz-Straße. Als er auf er Höhe Carl-Benz-Straße war, bog ein 47-jähriger Mann aus Steinfurt nach links in die Ochtruper Straße ein, es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Ochtruper stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell