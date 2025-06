Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei zieht betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr (07.06.2025)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Beamte des Polizeireviers Schwenningen haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen Mitternacht fiel ihnen auf der Straße "Am Vorderen See" ein Mann auf einem E-Scooter auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 34-jährigen Mannes stellten sie Atemalkohol fest. Ein Test ergab daraufhin ein Ergebnis von über 2,2 Promille, was schließlich eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte.

Der Scooter-Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin:

Bzgl. Alkohol gelten bei E-Scootern dieselben Regeln und Grenzwerte wie beim Autofahren. Das heißt, wer mit über 0,5 Promille ohne Ausfallerscheinungen fährt begeht eine Ordnungswidrigkeit, die in der Regel 500 Euro Geldbuße, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg nach sich zieht. Bei über 1,1 Promille liegt sogar eine Straftat vor. Und wenn der Fahrende alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigt, kann bereits ab 0,3 Promille eine Straftat vorliegen.

Zudem gilt absolutes Alkoholverbot für Personen unter 21 Jahren und Führerscheinneulingen in der Probezeit (Null-Promille-Grenze)!

Und Betäubungsmittel sind auf dem E-Scooter natürlich ebenfalls tabu!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell