POL-KN: (Schonach i.S., Lkr. Scharzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt (09.06.2025)

Schonach i.S., Lkr. Schwarzwald-Bar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 109 gestürzt und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen.

Gegen 16.00 Uhr kam ein von Schonach kommend in Fahrtrichtung Oberprechtal fahrender, 52-jähriger Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach wenigen Metern im Bankett prallte er frontal gegen eine angrenzende Felswand. Der nicht aus Deutschland stammende Motorradfahrer verzichtete auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes. Das Motorrad, das einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro erlitt, wurde am Folgetag in Eigenregie abtransportiert.

