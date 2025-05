POL-OG: Achern - Polizei hilft Frau bei Fahrzeugsuche

Muggensturm (ots) - Am Donnerstagabend gegen 22:50 Uhr fuhr eine Mini-Fahrerin auf der K3709 von Waldprechtsweier kommend in Richtung Muggensturm. Zeitgleich war ein Mercedes-Fahrer auf der L607 von Muggensturm kommend in Richtung Malsch unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen hielt die Mini-Lenkerin offenbar auf Höhe der Einmündung auf die L607 an der Haltelinie nicht an und bog links in Richtung Muggensturm ab. In Folge ...

