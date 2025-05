Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Verkehrsunfall mit Verletzten

Muggensturm (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:50 Uhr fuhr eine Mini-Fahrerin auf der K3709 von Waldprechtsweier kommend in Richtung Muggensturm. Zeitgleich war ein Mercedes-Fahrer auf der L607 von Muggensturm kommend in Richtung Malsch unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen hielt die Mini-Lenkerin offenbar auf Höhe der Einmündung auf die L607 an der Haltelinie nicht an und bog links in Richtung Muggensturm ab. In Folge kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Bei dem Aufprall wurde der Mercedes nach links abgewiesen und prallte gegen einen Schilderpfosten. Die 29-jährige Autofahrerin, die sich bei dem Unfall schwer verletzte, wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der 20-jährige Mercedes-Lenker verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Beide Auto mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro beziffert. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei zur Reinigung der Unfallstelle verständigt. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell