Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Übermütig

Gengenbach (ots)

Alkoholeinfluss gepaart mit Übermut dürften für das unüberlegte Handeln zweier 19-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag verantwortlich gewesen sein. Die beiden Heranwachsenden stehen im Verdacht, in ihrer Alkohollaune zwei Gengenbacher Ortsschilder im Bereich der Straßen "In der Spöcke" und "Alte Landstraße" abmontiert und in ein Fahrzeug eingeladen zu haben. Das Szenario wurde jedoch kurz vor 1 Uhr von einem Zeugen beobachtet, der den alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg das abgelesen Kennzeichen des Wagens mitteilte, worin die Ortsschilder verstaut wurden. Noch in der Nacht konnten die Ermittler die beiden Verantwortlichen und den Fahrer des Autos ausfindig machen. Reumütig zeigten die jungen Männer den Ablageort der Ortsschilder. Derzeit wird noch geprüft, ob beim Entfernen der Ortsschilder ein Schaden entstanden ist.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell