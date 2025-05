Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, A5 - Vollsperrung nach Unfall

Ringsheim, A5 (ots)

Nach einem Unfall nach der Anschlussstelle Rust zwischen zwei Lkw, kam es am Donnerstagmorgen zu einer Vollsperrung der A5 in Richtung Süden. Gegen 9:15 Uhr war der Fahrer eines Lkw mit Anhänger einem auf der rechten Spur staubedingt stehenden Sattelzuges aufgefahren. Derzeit sind Rettungskräfte der Feuerwehr dabei, den eingeklemmten Fahrer des Lkw aus seinem Fahrzeug zu befreien. Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Rust ausgeleitet. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

