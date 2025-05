Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unbefugte verschafften sich Zutritt

Lahr (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbefugt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Diebe gegen 3 Uhr die zu dem Zeitpunkt nicht verschlossene Haustür ausgenutzt und im weiteren Verlauf Kellertüren aufgebrochen haben. Ob und was aus den Kellerräumen entwendet wurde, ist bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr.

/af

