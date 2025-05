Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Tier ausgewichen und von Fahrbahn abgekommen

Kappelrodeck (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 26.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der L86a. Nach eigenen Angaben soll der 18-jährige Fahrzeuglenker zwischen Kappelrodeck und Sasbachwalden bei dem Versuch, einem querenden Tier auszuweichen, links von der Fahrbahn abgekommen sein und kollidierte hierbei mit Weinreben. Im Laufe der Kollision soll sich der Audi gedreht haben und auf dem Dach zum Liegen gekommen sein. Aufgrund deutlicher Anzeichen bei der Kontrolle wurde in der Folge ein Drogentest durchgeführt. Da dieser Urintest positiv auf THC anschlug, war eine Blutprobe die weitere Konsequenz. Der 18-Jährige wurde aufgrund von Schmerzen zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/af

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell