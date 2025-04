Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (126/2025) Göttingen-Nikolausberg: Einbruch in Reihenhaus Anfang April, Diebe erbeuten Geld und Schmuck

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Nikolausberg, Kalkofen Zwischen dem 4. und 13. April 2025

GÖTTINGEN (jk) - Aus einem Reihenhaus an der Straße "Kalkofen" im Göttinger Stadtteil Nikolausberg haben Unbekannte Anfang des Monats bei einem Einbruch Bargeld und Schmuck gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Den ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter in der Zeit zwischen dem 4. und 13. April (Freitag bis Sonntag) in das Objekt ein. Sachdienliche Hinweise zu im Tatzeitraum in der Sackgasse beobachteten verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell