Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (125/2025) Vorfall am Samstag: Unbekannter Exhibitionist belästigt Spaziergängerinnen am "Oppermann' schen Kiesteich" bei Rosdorf, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Rosdorf, Am Klostergut Werk

Samstag, 12. April 2025, gegen 14.40 Uhr

GEMEINDE ROSDORF (jk) - Die Polizei Göttingen fahndet nach einem unbekannten, ca. 30 bis 40 Jahre alten Mann, der sich am vergangenen Samstag (12.04.25) am "Oppermann' schen Kiesteich" nahe Rosdorf (Landkreis Göttingen) einer Gruppe Frauen völlig unbekleidet gezeigt haben soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge gingen die vier Spaziergängerinnen etwa gegen 14.30 Uhr von Norden kommend am Westufer des Sees entlang. Im Südwesten (grobe Blickrichtung Sieboldshausen) sei ihnen in einigen Metern Entfernung in einem Gebüsch ein unbekannter, bis auf die Schuhe völlig unbekleideter, Mann aufgefallen.

Der ca. 30 bis 40 Jahre alte Unbekannte ging der Gruppe anschließend hinterher und manipulierte währenddessen an seinem Geschlechtsteil. Wenig später brach er die Verfolgung ab und verschwand. Die Frauen alarmierten die Polizei. Eine nach dem Exhibitionisten eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 bis 40 Jahre alt, leicht untersetzte Figur, kurze, blonde Haare, trug mutmaßlich eine dunkle Brille, schwarze Tennissocken und schwarze Sneaker, ansonsten völlig nackt.

Wer den Beschriebenen am Wochenende am Kiessee gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu seiner Person bzw. Identität geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

