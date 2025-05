Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg

Appenweier - Vorläufige Festnahme nach Telefonbetrug

Offenburg/Appenweier (ots)

Den Ermittlern der Kriminalpolizei Offenburg gelang im Verlauf des Montags die vorläufige Festnahme eines Mannes, der im Verdacht steht, sich als sogenannter "falscher Polizeibeamter" ausgegeben zu haben und dadurch zwei Seniorinnen um ihr Erspartes gebracht haben zu wollen. Zunächst trat der 21-Jährige in Offenburg in Erscheinung. Noch unbekannte Hintermänner nahmen hier im Vorfeld telefonisch Kontakt mit einer lebensälteren Dame auf und täuschten glaubhaft vor, dass ihre zu Hause befindlichen Vermögenswerte aufgrund von Einbrüchen in der Nachbarschaft polizeilich sichergestellt werden sollten. Die Frau ging den vermeintlichen Ordnungshütern auf den Leim und legte Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zur Abholung bereit. Kurz darauf erhielt eine Seniorin in Appenweier einen ähnlichen Anruf. Auch sie legte zwar mehrere Tausend Euro zur Abholung bereit, wurde daraufhin jedoch skeptisch. Sie informierte gerade noch rechtzeitig die echte Polizei, sodass die herbeigeeilten Fahnder den 21-Jährigen am Tatort vorläufig festgenommen werden konnte. Bei dem Mann wurde in der Folge der Schmuck des ersten Opfers sichergestellt. Die Ermittlungen der Beamten der Kriminalinspektion 3 dauern an.

Die Polizei rät: - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Übergeben Sie niemals Bankkarten oder Geld an unbekannte Personen!

