Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht!

Hügelsheim (ots)

Eine Mittzwanzigerin alarmierte am Dienstagnachmittag die Polizei, nachdem ein noch unbekannter Mann die junge Frau in der Schwarzwaldstraße sexuell belästigt haben soll. Der als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschriebene Mann suchte bereits gegen 15:30 Uhr in der Hauptstraße den Kontakt zu der Frau, in dem er sich neben sie auf eine Parkbank setzte. Nachdem diese aufstand, um sich auf eine Parkbank in der Schwarzwalstraße zu setzten, soll der Mann ihr gefolgt sein und sich erneut neben sie gesetzt haben. Dort sei es zu unsittlichen Berührungen gekommen. Auch nach Aufforderung, dies zu unterlassen, berührte er die Mittzwanzigerin erneut. Die Frau konnte von der Örtlichkeit flüchten, ohne dass der Mann ihr erneut folgte. Der Unbekannte wird als etwa 175 bis 180 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er habe einen dunklen Bart, kurze dunkle Haaren und soll dunkle gekleidet gewesen sein. Zudem habe er ein schwarz/grünes Fahrrad mit dicken Reifen bei sich gehabt.

Beamte der Kriminalpolizei Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell