Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in der "Kantine" - Unbekannter schlägt 27-Jährigen (22.09.2024)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es in einer Gaststätte in der Oberlohnstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Gegen 02.40 Uhr stand ein 27-Jähriger an der Schlange zur Bar an, als ihn ein Unbekannter anrempelte. Als er den fremden Mann daraufhin zur Rede stellte, schlug ihm dieser mit der Faust ins Gesicht. Dabei erlitt der 27-Jährige schwere Verletzungen, die eine stationäre Behandlung im Krankenhaus erforderten.

Zeugen der Auseinandersetzung in der Gaststätte "Kantine" und Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell