POL-OG: Ringsheim, A5 - Vollsperrung nach Unfall

Nachtragsmeldung

Ringsheim (ots)

Nach dem Unfall am Donnerstagmorgen zogen sich die Arbeiten an der Unfallstelle bis in den Nachmittag. Aus noch nicht geklärter Ursache übersah der 48 Jahre alte Fahrer eines Lkw samt Anhängers ein vor ihm befindliches Stauende und den dort stehenden Sattelzug. Bei der anschließenden Kollision mit dem Heck des Aufliegers, trotz einer Vollbremsung und Ausweichens nach rechts, zog sich der Endvierziger schwere, jedoch nach aktuellem Erkenntnisstand nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er musste durch die Feuerwehren Ettenheim und Lahr aus seinem Führerhaus befreit werden. Durch den Rettungsdienst, der mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort war, wurde der Mann versorgt und in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Fahrer und Beifahrer im Sattelzug blieben unverletzt. An dessen Auflieger, dem Lkw des mutmaßlichen Unfallverursachers und an Leitplanken entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Die für die Rettungs- und Bergemaßnahmen notwendige Vollsperrung der Südfahrbahn konnte um 14:30 Uhr aufgehoben werden. Zur Absicherung des bis zu 8 Kilometer langen Staus waren Helfer des THW im Einsatz.

Ursprungsmeldung vom Donnerstag, 08.05.2025, 09:53 Uhr

Nach einem Unfall nach der Anschlussstelle Rust zwischen zwei Lkw, kam es am Donnerstagmorgen zu einer Vollsperrung der A5 in Richtung Süden. Gegen 9:15 Uhr war der Fahrer eines Lkw mit Anhänger einem auf der rechten Spur staubedingt stehenden Sattelzuges aufgefahren. Derzeit sind Rettungskräfte der Feuerwehr dabei, den eingeklemmten Fahrer des Lkw aus seinem Fahrzeug zu befreien. Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Rust ausgeleitet. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

