Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Unfall im Begegnungsverkehr (07.06.2025)

Mühlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, hat sich auf der Stockacher Straße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ereignet. Eine 50-jährige Fahrerin eines BMW Cooper fuhr im Kurvenbereich mittig, als ihr eine 28-jähriger BMW-Fahrer entgegenkam. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Um den Cooper, der nicht mehr fahrbereit war, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

