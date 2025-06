Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (08.06.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Einen stark betrunkenen Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Singen Sonntagnacht aus dem Verkehr gezogen. Zuvor war der Fahrer eines BMW durch seine auffällige Fahrweise einer Zeugin aufgefallen, die die Polizei verständigte. Gegen 23.45 Uhr kontrollierten die Beamten den 55-jährigen Mann auf der Landesstraße 223, kurz vor Überlingen am Ried. Nachdem der Alkoholtest einen Wert von über 3,2 Promille ergab, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, seinen Führerschein abgeben und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4.500 Euro bezahlen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

