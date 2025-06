Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell a. B., Lkr. Konstanz) Alkoholisierter Radfahrer weicht einem Fußgänger aus und stürzt - Polizei sucht Zeugen (09.06.2025)

Radolfzell a. B., Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Mettnaustraße, Höhe Hausnummer 1, beim Seebad, ereignet hat. Ein alkoholisierter 38-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad in Richtung Mettnaubrücke unterwegs. Als er einem Fußgänger ausweichen wollte, kam er gegen einen Randstein und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

