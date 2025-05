POL-MG: Auto mit Obstkiste beworfen: Mann gesucht

Mönchengladbach (ots) - Seit Donnerstag, 8. Mai, wird der 56-jährige Lorenz T. aus Nettetal im Kreis Viersen vermisst. Zuvor war er in einem Krankenhaus in Mönchengladbach stationär in Behandlung. Er verließ dieses in unbekannte Richtung. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen, die er augenscheinlich nicht mit sich führt. Sämtliche Ermittlungen führten bislang nicht zum Auffinden von Lorenz T. Auch eine ...

mehr