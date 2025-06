Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81

Lkr Tuttlingen) Pkw fährt auf Wohnwagen auf - 70.000 Euro Sachschaden (07.06.2025)

Geisingen, A81 (ots)

Ein folgenschwerer Auffahrunfall hat sich am Samstagmorgen auf der A81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen ereignet. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr eine 44-jährige Fahrerin eines Peugeot gegen 10:45 Uhr auf ein vor ihr fahrendes Wohnwagengespann auf. Der 53-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Gespann, wodurch die Anhängevorrichtung am VW Multivan abriss. Der Wohnwagen kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und in einer Böschung auf der Seite zum Liegen. Nach bisherigem Kenntnisstand blieben der 53-Jährige, dessen mitfahrende Ehefrau sowie die Tochter unverletzt. Rettungswagen brachten die 44-jährige Unfallverursacherin sowie deren zwei im Auto befindlichen Kinder vorsorglich in ein örtliches Klinikum. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge blieb der rechte Fahrstreifen bis gegen 13:45 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 5 km Länge. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell