POL-F: 241218- 1203 Frankfurt- Sindlingen: Großflächige Graffiti entlang eines Straßenzuges- Die Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Dienstag (17. Dezember 2024) nahmen Polizeibeamte zwei Personen fest, welche zuvor in ein Gebäude in der Lyoner Straße einbrachen. Gegen 18:20 Uhr meldete ein Zeuge, dass er im oberen Bereich des Gebäudes Taschenlampenschein wahrnehme. Polizeibeamte umstellten daraufhin den Gebäudekomplex. Eine kurze Zeit später verließen zwei Männer im Alter von 29 und 26 Jahren das Objekt. Eine ...

