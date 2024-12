POL-F: 241218 - 1202 Frankfurt - Bahnhofsgebiet: Polizei fokussiert mit Kontrollmaßnahmen zwei Mal das Bahnhofsviertel

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(fl) Die erste Maßnahme am Mittwoch (11.Dezember 2024) stand gänzlich im Zeichen der Bekämpfung des Rauschgiftstraßenhandels, die zweite Aktion am Dienstag, 17. Dezember 2024, führte die Polizei Hessen im Zusammenspiel mit der Bundespolizei, der Stadt Frankfurt sowie dem Hauptzollamt Kontrollen im Kontext der Offensive "Sichere Innenstadt" durch.

Beide Kontrollmaßnahmen erzielten eine positive Bilanz für die Sicherheit im Bahnhofsviertel. Die Beamten kontrollierten mehr als 170 Personen, eröffneten dabei insgesamt 38 Strafanzeigen und nahmen mehrere Personen fest.

Neben der Feststellung zahlreicher Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz, gelang den Beamten erneut die ein oder andere herausragende Feststellung. Dazu gehören bspw. das Auffinden und Beschlagnahmen von rund 400 Tabletten eines verschreibungspflichtigen Schmerzmittels. Hier besteht der Verdacht des illegalen Handels mit Arzneimitteln. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren gegen beide Männer ein, die diese Tabletten dabeihatten.

Des Weiteren entdeckten die Beamten eine Crack-Küche in einem Hotel in der Moselstraße. Neben den "Küchenutensilien" fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Crack, mehrere Feinwaagen, Mobiltelefone sowie einen Schlagring (verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz) und beschlagnahmten sie. Der Mieter des Hotelzimmers und mutmaßliche Eigentümer der genannten Dinge wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht.

Solche Kontrollaktionen sind Bestandteil des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt".

Die rund 150 eingesetzten Kontrollkräfte aller beteiligten Behörden trafen mit den wiederkehrenden Maßnahmen bei den örtlich handelnden Gewerbetreibenden sowie den Anwohnerinnen und Anwohnern erneut auf großen Zuspruch.

